DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öldürdüğü kişinin cesedini 100 km ön koltukta taşımış
İtalya'da en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maç özeti | Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Erdoğan: 'Türk Lirası, Türk Lirası... alışacaksınız buna'
Bergen filmi fragmanı yayınlandı! Bergen ne zaman vizyona girecek?
Kayıp öğrenci, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu
Web sitelerini kullanırken dikkat! Güvenli alışverişin ip uçları
Galatasaray Antalyaspor maç özeti | Galatasaray Antalyaspor maçı golleri kim attı?
Türk kullanıcıların kripto miktarı ne kadar? Kripto para miktarı arttı mı?
La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
Vergi dairesi müdürleri ve müdür yardımcılarından Dolar/TL açıklaması
Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Dilipak: ‘Topluma nazar (mı) değdi!’
Galatasaraylı Feghouli'ye milli davet
Necati Ateş'ten Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası açıklama

TIMETURK / EKONOMİ / Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Kiptaş İstanbul Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı sorusu, kura çekimi ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

1 Saat Önce
2021-12-25 20:47:00
Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

İBB iştiraki olan Kiptaş, İstanbul Silivri'de 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1396 konuttan oluşan bir proje hazırladı. Ön başvuru süreci tamamlanırken kura çekimi için beklenen gün de geldi. Bu noktada, 2021 Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. İşte, Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

3294962_08570b04a2b4f8af5bcf7e059d4413b1_640x640

İBB iştiraki olan Kiptaş'ın Silivri'deki 4. etap konutları kura çekilişi için beklenen gün geldi çattı. 32 blok üzerinde, 1396 konuttan oluşacak olan projede, ön başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Duyurulduğu üzere, Kiptaş Silivri 4. etap kura çekimi 25 Aralık 2021 Cumartesi günü tamamlandı.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

3294962_fcf21be059a2b4fa2e35f169949dde8f_640x640

YouTube üzerinden yayınlanan kura çekimini canlı takip edemeyenler, Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 2021 Kiptaş Silivri 4. etap konutları kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı;

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından noter huzurunda yapılan canlı yayın ile kura çekilişi tamamlandı.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kiptaş Silivri 4. etap kura çekimi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılıyor. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından kesin sonuçların ve isim listesinin 1-2 gün içerisinde Kiptaş'ın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

PROJEDE NELER VAR?

3294962_725eb4fc03d13270a66f7fb3a92e622a_640x640

474 adet 2+1 açık mutfak tipinde üretilecek olan ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan daire, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 konuttan oluşacak olan KİPTAŞ Silivri 4. etap projesi kapsamında 1.396 kişi ev sahibi olma imkanı yakalayacak.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş