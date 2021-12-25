Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Kiptaş Silivri kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Kiptaş İstanbul Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı sorusu, kura çekimi ile beraber en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

İBB iştiraki olan Kiptaş, İstanbul Silivri'de 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1396 konuttan oluşan bir proje hazırladı. Ön başvuru süreci tamamlanırken kura çekimi için beklenen gün de geldi. Bu noktada, 2021 Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. İşte, Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

İBB iştiraki olan Kiptaş'ın Silivri'deki 4. etap konutları kura çekilişi için beklenen gün geldi çattı. 32 blok üzerinde, 1396 konuttan oluşacak olan projede, ön başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Duyurulduğu üzere, Kiptaş Silivri 4. etap kura çekimi 25 Aralık 2021 Cumartesi günü tamamlandı.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

YouTube üzerinden yayınlanan kura çekimini canlı takip edemeyenler, Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 2021 Kiptaş Silivri 4. etap konutları kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı;

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından noter huzurunda yapılan canlı yayın ile kura çekilişi tamamlandı.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kiptaş Silivri 4. etap kura çekimi, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılıyor. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından kesin sonuçların ve isim listesinin 1-2 gün içerisinde Kiptaş'ın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

PROJEDE NELER VAR?

474 adet 2+1 açık mutfak tipinde üretilecek olan ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan daire, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 konuttan oluşacak olan KİPTAŞ Silivri 4. etap projesi kapsamında 1.396 kişi ev sahibi olma imkanı yakalayacak.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.