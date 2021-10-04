Kimya sektöründe ihracat yüzde 41.9 arttı

Geçen ay yüzde 41,9 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, yılın 9 ayında da yüzde 39 artışla 18,2 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Bu yılın 9 aylık döneminde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Irak olurken, onu ABD ve Belçika takip etti" açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20,7 milyar dolar oldu. Ocak-Eylül 2021'de ise ihracat, yüzde 36 artışla 160,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya sektörünün geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılın 9 ayında da sektörün ihracatının yüzde 39 yükselişle 18,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Pelister, "Üçüncü çeyrekte ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyüdü. Eylül ayında en çok 'plastikler ve mamulleri', 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri' ve 'anorganik kimyasallar' ürünlerini ihraç ettik. Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Irak olurken, onu ABD ve Belçika takip etti." ifadelerini kullandı.

"İHRACATÇILARIMIZ, SIKINTILARA RAĞMEN ÜRETMEYE VE İHRACATI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Adil Pelister, ham madde tedarikindeki sıkıntı ve yüksek maliyetlerin devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız bu sıkıntılara rağmen üretmeye ve ihracatı artırmaya çalışıyor. Bu yılın 9 aylık döneminde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İhracat Geliştirme Fonu oluşturma çalışmasını ve Eximbank'ın yeniden yapılandırılacak olmasını finansmana ulaşım açısından çok önemli buluyoruz. Son 3 aylık dönemde ihracatımızın bu olumlu ivmeyi artırarak sürdürmesini bekliyoruz.

İKMİB olarak ihracatçılarımızı destekleyecek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar her ay bir fuar milli katılım organizasyonumuz olacak. Bu ay Dubai'de Beautyworld Me 2021, kasım ayında Düsseldorf'ta Medica 2021 ve aralık ayında Amsterdam'da PLMA 2021 fuarına katılacağız. Pandemi sonrası bu etkinliklerimizi fiziki olarak yapabilmek küresel normalleşmenin de en büyük göstergesi diyebiliriz. Amacımız, pandemi sonrası küresel tedarik zincirinde öne çıkan ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi ve daha çok ihracat yaparak payımızı artırabilmek."AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.