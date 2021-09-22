Kilis'in organik üzüm pekmezi 500 tona çıktı; kilosu 30-40 TL arasında

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, 'Türkiye'nin her tarafına satıyoruz. Rusya'ya da az da olsa pazarımız var. Bizim amacımız hem iç hem dış pazara daha çok pekmez pazarlamak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Kilis'te bağ bozumundan sonra üzüm pekmeze dönüştürülerek Türkiye'nin dört bir tarafında sofraları tatlandırıyor.

Tarım işçileri, tarladan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezerek şıra elde ediyor.

Yaklaşık 5 saat odun ateşinde bakır kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, katılaştıktan sonra güneşte 2 gün beklemeye alınarak pekmez haline dönüştürülüyor.

Kilis'te 160 bin dekarda yetiştirilen üzümden yıllık yaklaşık 500 ton üretilen pekmez, hem iç hem dış pazarda damakları tatlandırıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, bölgenin en önemli geçim kaynağının üzüm olduğunu söyledi.

Kentte 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını anlatan Özdemir, üzümü, yaş, kuru ve pekmez şeklinde hem iç hem de dış piyasaya pazarladıklarını belirtti.

Geleneksel yöntemlerle organik olarak ürettikleri pekmezin şifa deposu olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Pekmezin içerisindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum insan vücudundaki demir ihtiyacını karşılıyor. Kan değerini artırarak vücudun soğuk havalara karşı direncini artırıyor." dedi.

Rusya'ya da gönderiliyor

Özdemir, bu yıl üzümün çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafına satıyoruz. Rusya'ya da az da olsa pazarımız var. Bizim amacımız hem iç hem dış pazara daha çok pekmez satmak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde yaklaşık 500 ton pekmez üretimi yapılmaktadır. Bunun 10 tonunu Rusya'ya satıyoruz. Geçen yıl 20 liraya satılan pekmezin fiyatı bu sene 30 ila 40 lira arasında değişiyor. Tamamen doğal antibiyotik diyebiliriz. Kış günlerimizin sobası diyebiliriz. Öncesinde üreticilerimiz kendi tüketebilecekleri kadar pekmez üretiyordu ama iç pazarda talebin artmasıyla üretim arttı. Daha önce ilimizde 100 ton üretilen pekmez, şimdi 500 ton oldu."

Üretici Kasım Korkmaz da 35 dönüm üzüm bağının olduğunu ve yaklaşık 30 yıldan beri pekmez üretimi yaptığını belirtti.

Pekmez yapımının zahmetli bir iş olduğunu aktaran Korkmaz, organik pekmeze talebin yoğun olduğunu, yılda yaklaşık 2 ton pekmez ürettiğini ifade etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.