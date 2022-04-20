DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek? Hacca ve umreye ne zaman gidilecek?
Zilzal Suresinin ne anlama gelir? Zilzal Suresi nasıl okunur?
İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Top onlarda, yanıt bekliyoruz
Teravih namazı en az kaç rekat kılınır? 2 rekat teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı 33 rekat mı kılınacak?
İsmail Ok kimdir? Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok hangi partiden istifa etmişti? İsmail OK AK Parti'ye mi geçti?
YPG/PKK, muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Pençe-Kilit'' mesajı
2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı?
Baba 10. bölüm full izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle | Youtube Baba son bölüm tek parça izle
'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'
Ziraat Bankası'ndan ''kayyum'' iddialarına yanıt!
OFF-LINE UPS nedir?
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Türkiye'ye minnettarız
Altın düşmeye devam eder mi? Gram altında düşüş sürer mi? Altın neden düşüyor? Nisan'da altın iner mi, çıkar mı?

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 farklı branştan öğretin üyesi alımı yapacak!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 farklı branştan öğretin üyesi alımı yapacak!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Farklı branşlardan öğretim üyesi alımı yapacak olan Kilis Üniversitesi, Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Hangi branşlardan kaç öğretim üyesi alınacak? Öğretim üyesi alım şartları nelerdir? İşte Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları...

3 Saat Önce
2022-04-20 10:46:30
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 farklı branştan öğretin üyesi alımı yapacak!

Farklı branşlardan öğretim üyesi alımı yapacak olan Kilis Üniversitesi, Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Hangi branşlardan kaç öğretim üyesi alınacak? Öğretim üyesi alım şartları nelerdir? İşte Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. " şeklinde ilan yayımladı.

kilis 7 aralık üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi başvuru yapılacak adresler

Doçent kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mah. 7 Aralık Sokak Karataş Kampüsü KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş