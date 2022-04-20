Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 farklı branştan öğretin üyesi alımı yapacak!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Farklı branşlardan öğretim üyesi alımı yapacak olan Kilis Üniversitesi, Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Hangi branşlardan kaç öğretim üyesi alınacak? Öğretim üyesi alım şartları nelerdir? İşte Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları...

Farklı branşlardan öğretim üyesi alımı yapacak olan Kilis Üniversitesi, Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Hangi branşlardan kaç öğretim üyesi alınacak? Öğretim üyesi alım şartları nelerdir? İşte Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. " şeklinde ilan yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi başvuru yapılacak adresler

Doçent kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mah. 7 Aralık Sokak Karataş Kampüsü KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

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