Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücrete ilk yorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili 'Verilen oranı küçümsemiyoruz.' açıklamasında bulundu.

Milyonların günlerdir merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine muhalefetten de ilk tepki geldi.

MUHALLEFETTEN İLK TEPKİ GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak duyurduğu asgari ücret için "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir." yorumunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.