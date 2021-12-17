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TIMETURK / EKONOMİ / Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

CHP belediyelerinde 2022 yılında uygulanacak asgari ücret 4 bin 500 lira olarak açıklandı. Kararı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Size bir haberim var' notuyla duyurdu.

4 Saat Önce
2021-12-17 08:05:59
Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Merkez Bankasının faiz kararını ve asgari ücreti değerlendiren Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti de duyurdu.

"BU GECE SİZE BİR HABERİM VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerden uygulanacak olan en düşük maaşı açıkladı. "Bu gece size bir haberim var" diyerek tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde 2022 yılında en düşük maaşın 4 bin 500 lira olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "CHP belediyelerinde yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup 'Kara Kış Fonu'nu konuşacağız. Biz kuracağız, müsterih olun. Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan. Geliyor, gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-12-17 01.11.53

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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