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Kiğılı'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya
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TIMETURK / EKONOMİ / Kiğılı'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya

Kiğılı'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya

Temmuzda Kiğılı mağazalarından ve kigili.com'dan yapılacak alışverişlerde tüm ürün alımlarında net yüzde 60 indirim, 3 ürün alımında ise ekstra yüzde 25 indirim kampanyası başladı.

9 Dakika Önce
2021-07-12 18:28:55
Kiğılı'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya

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Temmuz ayı boyunca, Kurban Bayramına özel, tüm ürünlerde yüzde 60 indirim uygulayan Kiğılı, 3 ürün alımlarında ekstra yüzde 25 indirim avantajı sağlıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı bu bayramda da özel günlerde tercih edilen erkek giyim markası olma geleneğini sürdürüyor.

Kiğılı, Kurban Bayramı'nda da bu geleneğin devam etmesi için bayrama özel kampanya hazırladı. Temmuz ayı boyunca Kiğılı mağazalarından ve kigili.com üzerinden yapılacak alışverişlerde tüm ürün alımlarında net yüzde 60 indirim, 3 ürün alımında ise ekstra yüzde 25 indirim kampanyası başladı.

Kiğılı geniş ürün yelpazesi ile rahatlığın ayrıcalığını tüm koleksiyonuna yansıtıyor. Yüzde yüz pamuk iplikten üretilerek yaz sıcaklarında teri emen giysilerden, nanoteknolojik kumaşlardan üretilerek leke tutmayan ve ütü gerektirmeyen kıyafetlere kadar müşterilerine birçok seçenek sunan Kiğılı, bayram alışverişinizde hem fiyatları hem de kaliteli ürünleriyle kolaylık sağlıyor.

- Kampanya online alışverişlerde de geçerli

Mağaza deneyimini online alışverişle yaşamak isteyenlere “Akıllı Alışveriş” uygulaması ile uzaktan hizmet veren Kiğılı, 7/24 alışveriş imkanı sunuyor. Bayramlıklarını dilediği saatte seçmek isteyenler kigili.com ve abdullahkigili.com adreslerinden Kiğılı'nın tüm koleksiyonlarına ulaşabiliyor. İnternetten yapılacak tüm alışverişler 24 saat içerisinde adrese teslim ediyor, alışverişlerde ise kargo ücreti alınmıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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