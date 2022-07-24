Asgari Ücret zammından sonra kıdem tazminatında bir değişiklik olup olmadığı merak konusu. Kıdem tazminatı ne kadar? 2022 kıdem tazminatı zammı, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…

Günümüzde en fazla tartışılan işçi ve işverenin karşı karşıya geldiği konulardan birisi arasında Kıdem Tazminatı yer almakta.Kıdem Tazminatı iş sözleşmesi öngörülen hallerden birisi ile sona eren, aynı işyerinde veya aynı işverene ait değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma hayatı olan işçilere ödenecek olan tazminat türüdür. Asgari ücret zammından sonra en sık sorulan konular arasında kıdem tazminatı yer almakta. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5004 lira olarak hesaplanıyordu. Bununla birlikte Peki yeni tutarı ne kadar?Kıdem tazminatı hangi durumlarda verilir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 TEMMUZ NE KADAR?

Asgari ücret zammından sonra en çok sorulan konular arasında kıdem tazminatı ne kadar olduğu yer almakta. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu konuya açıklık getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak olan tazminatlar da arttı. Böylelikle SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan her çalışan tavan rakamdan faydalanabilecek.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

İşçi belirli koşulların gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Bunlar;

Öncelikle İşçinin İş Kanunu kapsamında bulunması,

İş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde sayılan nedenlerle sona ermesi,

İşçinin aynı işyerinde veya aynı işverene ait değişik işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olması şeklinde sıralanabilir.

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kanunda belirtilen sebeplerden biriyle sona ermesi halinde işçilere işverence ödenmesi gereken bir tazminat türü olan kıdem tazminatı hesaplaması şu şekildedir;

Kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ödeme hesaplamaktadır. İşçinin kıdem tazminatı hesabında ücrete ilaveten bir şirkette çalışan işçiye ödenen para ve para ile ölçülebilir aynı ve nakdi tüm menfaatler dikkate alınmakta.

Bu tazminat, her yıl için otuz günlük ücret üzerinden ödenmekte.

Bu 30 günlük süre iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. .