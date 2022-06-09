Kibar Holding, 3 grup şirketiyle İSO 500'de

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, 'Bu topraklarda doğup global bir marka olarak emin adımlarla yürüdüğümüz 2021 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırmaya devam ettik' dedi.

Kibar Holding, 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'nda 3 grup şirketiyle yer aldı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yassı alüminyum sektörünün lideri ve Avrupa'nın iki büyük üreticisinden olan Assan Alüminyum, iki basamak yükselerek 39'uncu, Türkiye'nin ilk ve tek paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisine sahip en önemli çelik üreticilerinden Posco Assan 20 basamak yükselerek 68'inci olurken, otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Assan Hanil ise 290'ıncı sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Türkiye'de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit edebilmek amacıyla yapılan araştırmada 3 grup şirketiyle birden yer almanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

'Kibar Grubu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 3 şirketimizle girmemiz de bunun en güzel göstergelerinden. Bu topraklarda doğup global bir marka olarak emin adımlarla yürüdüğümüz 2021 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırmaya devam ettik. Her yıl hedef büyüterek çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.' .