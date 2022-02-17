Kesintisiz Güç Kaynağı Nedir?

Kesintisiz güç kaynağı veya İngilizce tanımı ile UPS (Uninterruptible Power Supply) olarak isimlendirilir.

UPS; elektrik yükünün (yani elektrik ile çalışan tüm cihazların) bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen elektrik kesintileri, gerilim dalgalanmaları ( çöküntüler, yükselmeler veya ani değişikler ) frekansın stabil olmadığı durumlar, harmonik bozulmaları v.b. durumlarda yükü bu değişimlerden koruyarak bizlere temiz bir enerji sunan ve yükümüzün sağlıklı, kesintisiz çalışmasını sağlayan elektronik cihazlardır.

Kesintisiz güç kaynakları elektrik kesintisinde akü grupları üzerinden temin ettikleri enerjiyi evirici üzerinden yüklere aktarırlar.

Kesintisiz Güç Kaynağı Güç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir UPS alırken dikkat edilmesi gereken belki de en önemli nokta UPS gücünün doğru hesaplanmasıdır. Eğer yanlış bir hesaplama ile UPS gücü beslediği hattın gücünden daha az seçilir ise UPS aşırı yüklenme sonucu teknik sıkıntılar yaşatabilir.

Güç hesaplamasında öncelikli olarak şebeke ve yükünüzün faz durumuna göre monofaze veya trifaze olduğu tespit edilmelidir. UPS çıkış gücü, yükünüzün Aktif gücüne (Watt) göre seçilmelidir. Aktif güç tek fazlı şebekeler de P = U * I *cosφ, Üç fazlı şebekelerde ise P = √3 * U * I * cosφ formulleri ile hesaplanır. (P=Aktif güç, U= Gerilim, I= Akımı), Cosφ=Güç katsayısı)

kVA Nedir?

Görünür güç birimidir. kVA, kilo-volt-amper ölçü biriminin kısaltmasıdır. 1kVA, 1000 VA'e eşittir.

kW nedir?

Gerçek güç birimidir. KW, kilo-watt ölçü biriminin kısaltmasıdır. 1kW, 1000 Watt'a eşittir.

kVA- kW Çevirme?

KW cinsinden gerçek yük, KVA cinsinden görünür gücün, güç faktörü değeri ile çarpılması ile hesaplanır. (P (kW) = S (kVA) × Güç faktörü)

Kesintisiz Güç Kaynağı nerelerde kullanılır?

Kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyulan her yerde kullanılmakla birlikte, elektrik şebekesi kaynaklı kalitesizlik (gerilim yükselmesi – düşmesi – frekans – harmonik bozulmaları) durumunda da kullanılması gereklidir.

Süleyman ÖZDAL

Eğitim Müdür Yardımcısı .