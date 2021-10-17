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TIMETURK / EKONOMİ / 'Keşfedecek Çok Şey Var'da kripto para dünyası konuşuldu

'Keşfedecek Çok Şey Var'da kripto para dünyası konuşuldu

GittiGidiyor’un “Keşfedecek Çok Şey Var” podcast serisinin onuncu bölümünde İş Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan Şant Manukyan ile kripto para dünyasına dair pek çok konu ele alınırken, Fintech ile ilgili gelişmelerden de bahsedildi

7 Saat Önce
2021-10-17 21:46:25
'Keşfedecek Çok Şey Var'da kripto para dünyası konuşuldu

GittiGidiyor'un “Keşfedecek Çok Şey Var” podcast serisinin onuncu bölümünde İş Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan Şant Manukyan ile kripto para dünyasına dair pek çok konu ele alınırken, Fintech ile ilgili gelişmelerden de bahsedildi.

e-ticaret sitesi GittiGidiyor “Keşfedecek Çok Şey Var” podcast serisine hız kesmeden devam ediyor. Her bölümde dinleyicileri farklı konularda keyifli ve bilgilendirici sohbetlerle buluşturan serinin onuncu bölümünde “Kripto Para Dünyası” konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan Şant Manukyan'ın misafir olduğu podcast yayınında, kripto paraların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığından gelecekte bu alanda yaşanabilecek gelişmelere kadar pek çok konuya değinildi. Geçmişten bugüne kripto para dünyasının gelişim hikayesinin ele alındığı yayında, son zamanlarda yaşanan gelişmelerden de bahsedildi. Yeni ödeme sistemlerinin de dahil olduğu Fintech gelişmeleri hakkında bilgiler aktaran Şant Manukyan, dinleyenlerden gelen soruları da yanıtlandırdı.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı “Keşfedecek Çok Şey Var”a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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