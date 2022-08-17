Kentsel dönüşümde kira desteği ne kadar? Kira desteği kaç TL oldu?

Kentsel dönüşüm için kira desteğinin artırılacağını söyleyen Bakan Kurum, yeni destek fiyatını açıkladı. Peki kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar oldu? Kentsel dönüşüm için kira desteği fiyatı kaç TL? İşte kentsel dönüşüm kira desteği ile ilgili detaylar…

Kentsel Dönüşüm proje çalışmaların devam ederken dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul'un Esenler ilçesinde başladı. 60 bin konutluk proje alanında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Önemli bir iradeyi Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. En son söylenecek bir iradeyi Cumhurbaşkanımız 2012 yılında 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' diyerek ortaya koydu" dedi.

Bakan Kurum, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş alan kalmasını istemediklerini de belirtti. Ayrıca Bakan, kentsel dönüşüm kira destek fiyatını da açıkladı.

“4900 konutluk projeyi başlattık”

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“Projelerle birlikte hem vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk, hem de onlara verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadık. 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızla birlikte depreme ülkemizi hazırlamaya devam edeceğiz.

Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı içindeyiz, 60 bin konutluk projenin 4900 konutluk projeyi başlattık. 2030 anahtarı Cuma günü Esenlerli vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Ülkemizin deprem haritasına baktığımızda nüfusumuzun yüzde 71'i deprem riski taşıyan bölgelerde yaşıyor. Sağlıksız binalar vatandaşın canını alıyor. Hızlıca dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. 2002 yılından bu yana 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Eylül ayında da Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi yakınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız.

Önemli bir iradeyi Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. En son söylenecek bir iradeyi Cumhurbaşkanımız 2012 yılında bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz diyerek ortaya koydu.

Vatandaşımızın rızasıyla 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz.

İstanbul'da bugün dönüşmesi beklenen 1,3 milyon riskli 230 bin de acilen dönüşmesi gereken konutumuz var. Sahada fiilen devam eden İstanbul'da 39 ilçede 140 bin konuta ulaştı.

Esenler ölçeğine gelirse burası 8 milyon metrekarelik alan. Depreme karşı Esenler'deki riskli yapı stoğunu bertaraf etmek için ortak çalışma yürütüyoruz.

Buradaki konutlarımızın yüzde 45'ini Esenlerdeki vatandaşlarımızın dönüşüm sürecinde kullanacağız. Yüzde 55'ini de rezerv konut olarak kullanacağız. Bu alanın yüzde 68'ini yeşil alan ve sosyal donatı alanına ayırıyoruz.

Kentsel dönüşümde kira desteği

Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek. Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.

Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek. Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek."

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