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TIMETURK / EKONOMİ / Kendi Bebekleri için Ürettiler, Şimdi Yurt dışına ihraç ediyorlar

Kendi Bebekleri için Ürettiler, Şimdi Yurt dışına ihraç ediyorlar

İstanbul, Kocaeli ve Sakaryada bulunan Organik Gurmem mağazalarında ve ülke çapında birçok organik markette satışa sunulan OG markalı ürünlere talep pandemi sonrasında katlandı. Özellikle bebek ek gıda kategorisindeki çeşitliliği ile dikkat çeken firmanın ürünlerinde hiçbir katkı koruyucu bulunmuyor.

2 Saat Önce
2022-04-27 14:35:04
Kendi Bebekleri için Ürettiler, Şimdi Yurt dışına ihraç ediyorlar

2020 yılı itibariyle Almanya, Hollanda ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye de ihracata başlayan Organik Gurmem' in başarılı girişimcisi Murat Yapar, firmasını doğal bir startup olarak tanımlıyor. Anne sütünü erken bırakan bir bebeğe temiz gıda arayışı ile 3 kardeş, başladıkları bu yoldaki hedeflerini "bebekler kadar saf ve temiz gıdalar tasarlamak "olarak niteliyorlar.

Sakarya'da Üretim yapan firmanın üretimi şirket olarak Organik Gurmem'den ayrı. ECOLONİ Gıda ve Ekolojik Ürünler A.Ş. olarak organik sertifikalı doğal ürünler üreten firmanın uzmanlık alanı bebek ek gıda ürünleri. Bebek Tarhanası, Bebek Muhallebi Karışımları, Bebek Makarnaları gibi annelerin ek gıdaya geçiş sürecinde kullanabileceği besleyici içerikli temiz bebek ek gıdaları üreten firma ürünlerini organikgurmem.com adresinden tüm illere kargo ile gönderebiliyor.

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