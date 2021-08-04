KDV2 nedir ve nasıl hazırlanır?

Ülkemizde farklı sektörlerde farklı KDV oranları uygulanır. Ancak bazı durumlarda KDV ödenmesi gereken işlemi yapan taraf, KDV’yi ödeyemez.

Katma Değer Vergisi'nin (KDV) ne olduğunu tüm vatandaşlar "yaşayarak" öğrenmiş durumda.

Bunun dışında KDV2 denen de bir uygulama söz konusu. Peki bu uygulama nedir ve nasıl uygulanmaktadır....

KDV 2, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan ve KDV tahsilatında zorluk yaşanan sektörler için uygulanmaya başlayan bir KDV beyannamesidir. 2 numaralı KDV olarak bilinmektedir

KDV bir tüketim vergisidir ve aynı zamanda dolaylı bir vergi türüdür. Ülkemizde farklı sektörlerde farklı KDV oranları uygulanır. Ancak bazı durumlarda KDV ödenmesi gereken işlemi yapan taraf, KDV'yi ödeyemez. Örneğin yurt dışı merkezli çalışan yabancı bir firma, Türkiye'de vergi mükellefi olmadığı için KDV sorumluluğu tamamen hizmeti ya da ürünü satın alan tarafa yüklenir. Bu noktada başkası yerine vergi ödeyecek olan sorumlu taraf, ödeyeceği bu vergiyi KDV 2 Beyannamesi ile ilan eder.

Beyannamesi nasıl hazırlanıyor?

isbank.com.tr'deki bilgiye göre; KDV 2 Beyannamesi hazırlamak isteyen vergi sorumlularının, Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Katma Değer Vergisi formunu eksiksiz bir şekilde siyah ya da mavi tükenmez kalemle doldurmaları gerekir. KDV 2 Beyannamesi örneğine Gelir İdaresi Başkanlığının Beyanname Formları & Bildirimler sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu beyanname, bağlı olunan vergi dairesine elden verilebileceği gibi E-Beyanname şeklinde online olarak da hazırlanabilir.

Hangi süreç işliyor?

KDV 2 Beyannamesi, ilgili işlemin gerçekleştiği aydan bir sonraki 26'sına kadar beyan edilir ve aynı şekilde ayın 26'sına kadar ödenir. Bu zamanları atlamamak için Gelir İdaresi Başkanlığı vergi takvimini inceleyebilirsiniz.

2 nolu KDV'nin hesaplanma yöntemi KDV 1 ile aynıdır. Sadece ödeme yükümlülüğünün değişmesi nedeniyle alıcı ve satıcı arasında bir düzenleme yapılması gerekir. Bu hesaplamalar için çeşitli KDV hesaplama uygulamaları da kullanabilirsiniz. Ama öncelikle KDV'nin temel olarak nasıl hesaplandığını bilmek sizin için yararlı olacaktır. KDV tutarı hesaplarken;

KDV'sini alacağınız tutarı tespit edin.

Yasal oranlar olan %1, %8 ya da %18'den söz konusu ürün ya da hizmet için uygun olanı seçin.

KDV'sini alacağınız tutarı, uygun KDV oranı ile çarpın.

Örnek vermek gerekirse 200 TL olan bir ürün %18'lik vergiye tabi ise;

200 x %18 = 36 TL KDV miktarıdır.

200 + 36 = 236 TL ise bu ürünün KDV dâhil fiyatıdır.

Beyanname uygulaması

Normalde 36 TL KDV tutarını firma KDV 1 beyannamesi ile beyan eder. Ancak firma, KDV 2 için bir hesaplama yapmak istiyorsa KDV ödeme sorumluluğu, satıcı ve alıcı arasında %90-%10 oranlarında paylaştırılır.

Yani 200 TL'lik bir hizmete 36 TL olarak belirlenen KDV tutarı için 1/10 oranında KDV içeren bir fatura keser. Bu noktada fatura toplamı da 3,6 + 200 TL hesaplamasından 203,6 TL olur. Bu hesapta 200 TL gelir, 3,6 TL ise KDV'dir. Alıcı tarafında ise bu hesap 9/10 oranından aynı şekilde yapılır. Yani 32,4 + 200 TL hesaplaması sonucu 232,4 TL olur. Bu işlemin ardından KDV 2 Beyannamesi ile de beyan edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.