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TIMETURK / EKONOMİ / KDV'si yüzde 1'e indirilen gıda ürünleri hangileri?

KDV'si yüzde 1'e indirilen gıda ürünleri hangileri?

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

3 Saat Önce
2022-02-13 09:01:07
KDV'si yüzde 1'e indirilen gıda ürünleri hangileri?

Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete'de yayınlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı II sayılı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.

KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen gıda maddeleri şunlar:

1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

2.fasıl kümes hayvanları,

3.fasıl balık,

4.fasıl yumurta, bal,

5.fasıl bağırsak,

6.fasıl çeşitli sebze fideleri,

7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

8.Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

10.fasıl hububat,

11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.

12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,

15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,

16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,

17.fasıl şeker ve şeker mamulleri,

18.fasıl Kakao ve müstahzarları,

19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

20.Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

21.Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

22.fasılda yer alan su ve soda.,

23.fasıl zeytin küspesi

25.fasıl tuz. .

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