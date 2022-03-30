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TIMETURK / EKONOMİ / KDV indirimini fiyatlara yansıtmayana ağır yaptırımlar geliyor

KDV indirimini fiyatlara yansıtmayana ağır yaptırımlar geliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerindeki KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.

17 Dakika Önce
2022-03-30 15:06:22
KDV indirimini fiyatlara yansıtmayana ağır yaptırımlar geliyor

Bazı temel ihtiyaç maddelerinin katma değer vergisinde indirim yapılırken, Ticaret Bakanlığı KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması için denetime çıkmaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin %18'den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık. Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." ifadelerini kullandı. .

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