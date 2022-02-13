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TIMETURK / EKONOMİ / KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

2 Saat Önce
2022-02-13 00:44:56
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. .

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