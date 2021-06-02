Korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak darbe alan esnaflara yönelik ve bir çok alanda uygulanan KDV indirimi süresi uzatıldı. Peki KDV indirimi ne zamana kadar uzatıldı? Esnaf KDV indirimi ne zaman bitiyor? KDV indirimleri süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KDV indirimleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak darbe alan esnaflara yönelik ve bir çok alanda uygulanan KDV indirimi süresi uzatıldı. Peki KDV indirimi ne zamana kadar uzatıldı? Esnaf KDV indirimi ne zaman bitiyor? KDV indirimleri süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KDV indirimleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

KDV indirimi ne zamana kadar uzatıldı?

KDV indirimleri esnafın yüzünü güldürmüştü. Yeni gelişme ile esnaflar beklediği KDV indirimi uzatımı haberini de aldı. Pandemi tedbirleri kapsamında 2020 yılı temmuz ayından itibaren bazı sektörlerde 7 ile 10 puanlık KDV indirimleri uygulanıyor. KDV indirimlerinin geçerlilik süresi, 31 Mayıs'ta sona ermişti. Sektörlerden süre uzatımı talebi gelirken, KDV indirimlerini iki ay daha geçerli kılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde KDV ve stopaj indiriminde süre uzatıldı.

Karara göre, kira stopaj oranı, temmuz sonuna kadar yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanacak.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV, yüzde 18 yerine yüzde 8 olacak.

Konaklama ve yeme içme hizmetlerinde ise KDV oranı yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.