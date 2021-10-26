KDV indirimi karavanı hızlandıracak

Avrupa Karavan Federasyonu verileri Birlik üyesi ülkelerde tescil edilmiş karavan sayısını 2019 yılına ait verilerde 5.683.860 adet olarak açıklamaktadır. Bu rakamın 3.462.449 adedi çekme karavan, 2.221.411 adedi ise motorlu karavan

Motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220'den 45'e indirilmesiyle ilgili konuşan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, düzenlemenin bir dönüm noktası niteliği taşıdığını vurgulayarak, “Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Son olarak potansiyeli yalnızca turizmle sınırlı kalmayacak bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza sağlayacağı katkı ile Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

5 milyon 683 bin 860 adet karavan

Bir buçuk yıl önce başlayan Covid-19 salgınının tetiklediği en önemli akımlardan bir tanesinin karavan turizmi olduğunu vurgulayan Ekici, değişen tatil ihtiyaçlarının Türkiye'nin karşı karşıya olduğu fırsatları daha da zenginleştirdiğini belirtti. İnan Ekici, “Avrupa Karavan Federasyonu verileri Birlik üyesi ülkelerde tescil edilmiş karavan sayısını 2019 yılına ait verilerde 5.683.860 adet olarak açıklamaktadır. Bu rakamın 3.462.449 adedi çekme karavan, 2.221.411 adedi ise motorlu karavandır. Alman Karavan Endüstri Derneği güncel verilerine göre ise yıllık periyoda bakıldığında, Eylül 2020 – Mart 2021 arasında Avrupa Birliği'nde tescil edilen karavan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33,7 oranında artmıştır. Karavan sektörü için iki referans pazar olan ABD ve Avrupa Birliği yüksek büyüme oranları göstermiştir. Bununla birlikte, bugüne kadar ülkemizde motorlu karavan sahibi olma maliyetlerinin ÖTV'nin de etkisiyle yüksek olması nedeniyle sahiplik oranı ve araç kiralama sektörünün bu alandaki yatırımları ne yazık ki sınırlı kalmıştır” bilgisini verdi.

Türkiye'de 25 bin kamp alanı var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Karayolları Turizmi İhtisas Başkanı Kerem Serkan Çoban da sektörle ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu: Almanya'da 1,2 milyon karavanın hareket halinde olduğu biliniyor. Türkiye'de resmi bir rakam yok ama 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor...Avrupa ülkelerinde 2018 verilerine göre 25 bin karavan kamp alanı bulunuyor. Bunların yüzde 35'i Fransa'da. Fransa ile birlikte Almanya, İspanya ve İtalya ise toplamın 70'ini oluşturuyor. Komşumuz Yunanistan'da 200'lerde. Biz de ise yaklaşık 150 olduğu tahmin ediliyor.

Kamp alanları ilgi görüyor

Güney Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sahil bandında 100'e yakın karavan kampı bulunuyor. Kampların büyük çoğunluğu Muğla'nın Datça, Akyaka, Marmaris ve Akbük gibi önemli turizm merkezlerinde yer alıyor. İzmir'de Menderes ilçesi Özdere Mahallesi ve Bolu Yedigöller'deki karavan parkları da yoğun talep görüyor.Tatillerini karavanda geçirmek isteyenlerin tercih ettiği rotaların başında ise Ege ve Akdeniz kıyıları geliyor.Karavanla tatilin en gözde rotası ise Bodrum'dan başlayarak Ören, Akyaya, Marmaris, Köyceğiz, Dalyan, Sarıgerme, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer, Antalya, Belek, Manavgat, Anamur, Silifke ve Mersin'deki karavan kamplarını kapsıyor.

Tatillerini karavanıyla Kuzey Ege kıyılarında geçirmek isteyen tatilciler ise Foça, Çandarlı, Altınova, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Ören, Altınoluk, Asos'taki kamplarda konaklamayı tercih ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.