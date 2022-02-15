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TIMETURK / EKONOMİ / KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? 41 üründe KDV yüzde 1'e indi!

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? 41 üründe KDV yüzde 1'e indi!

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? KDV indiriminin hangi ürünlerde geçerli olduğu en sık araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı talimatıyla yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV'nin vatandaşın cebine yansıması oldukça büyük oldu. Peki ama KDV indirimi ne kadar ve hangi ürünlere yapıldı? 41 üründe KDV yüzde 1'e indi!

1 Saat Önce
2022-02-15 15:54:50
KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? 41 üründe KDV yüzde 1'e indi!

KDV indiriminin hangi ürünlerde geçerli olduğu en sık araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı talimatıyla yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV'nin vatandaşın cebine yansıması oldukça büyük oldu. Peki ama KDV indirimi ne kadar ve hangi ürünlere yapıldı? 41 üründe KDV yüzde 1'e indi!

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV'nin hangi kalemde geçerli olduğu merak konusu oldu. Zamların önü kesilmeyince Cumhurbaşkanlığı'nın el attığı indirim ilk olarak ekmeğe yansıdı.

Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin KDV indirimi uygulanan ürünler oldu.

41 üründe KDV yüzde 1'e indi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı. .

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