KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? KDV düştü mü? KDV ürünlere nasıl yansır?

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? KDV oranında indirim yapılması son dakika olarak gündeme düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek olan kararın detayları merak ediliyor. Peki ama KDV düştü mü? KDV ürünlere nasıl yansır? KDV’nin yüzde 1'e inmesi fiyatlara nasıl yansıyacak? Hangi ürün ne kadar ucuzlayacak? İşte alışverişten çıkan kar oranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin 7 puan indirilmesinin market alışverişine yansıması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek olan kararın detayları merak ediliyor. Peki ama KDV düştü mü? KDV ürünlere nasıl yansır? KDV'nin yüzde 1'e inmesi fiyatlara nasıl yansıyacak? Hangi ürün ne kadar ucuzlayacak? İşte alışverişten çıkan kar oranı...

KDV düştü mü?

KDV ne kadar düştü? Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşmesi bekleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için market fiyatları üzerinden bir hesaplama yapıldı. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünler belirlendi. Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırlandı.

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak?

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor.

KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

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