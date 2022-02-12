KDV düştü mü? Gıda da KDV kaç oldu? Marketler indirim yaptı mı?

Yeni ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki yeni KDV oranını duyurdu. Temel gıda ürünleri listesi, gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinden sonra en çok arananlar arasında yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketini duyurdu. Bu gelişmelerin ardıdnan gözler gıda KDV oranına çevrildi. Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranında indirim yapıldığını açıkladıktan sonra gözler temel gıda ürünlerine çevrildi.Daha sonra KDV oranları düşürüldü mü? sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı.

2022 GIDADA KDV ORANI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tüketim maddelerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahiptir. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin kanun düzenlemesini de canlı yayında imzalayarak hayata geçirdi. KDV indirimi, yarın Resmi Gazete çıkmasıyla başlayacak.

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz'' dedi. Bu gelişmelerin ardından 14 Şubat itibarıyla market fiyatlarında bir indirim yapılması bekleniyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ

Temel gıda ürünleri listesi şu şekilde:

* Peynir

* Zeytin

* Yumurta

* Çay

* Et

* Süt

* Pirinç

* Sebze ve meyveler

* Bakliyat ürünleri

* Protein ve yağ gibi besinler. .