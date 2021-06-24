KÇÖ nedeniyle eksik primler sonradan ödenir mi? Kısa çalışma primleri dışarıdan ödenir mi?

KÇÖ nedeniyle eksik primler sonradan ödenir mi? Kısa çalışma ödeneği primleri dışarıdan ödenebilir mi? Koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce çalışan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamına dahil edildi. KÇÖ ile binlerce çalışanın SGK sigorta primleri eksik yattı. Eksik yatan prim gün sayısı nedeniyle çalışanların emeklilikleri ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Çalışanlar KÇÖ ile yatmayan ve eksik yatan primlerin kendileri tarafından ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu soruya Hürriyet yazarı Noyan Doğan'dan yanıt geldi.

KÇÖ nedeniyle eksik primler sonradan ödenir mi? Kısa çalışma ödeneği primleri dışarıdan ödenebilir mi? Koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce çalışan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamına dahil edildi. KÇÖ ile binlerce çalışanın SGK sigorta primleri eksik yattı. Eksik yatan prim gün sayısı nedeniyle çalışanların emeklilikleri ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Çalışanlar KÇÖ ile yatmayan ve eksik yatan primlerin kendileri tarafından ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu soruya Hürriyet yazarı Noyan Doğan'dan yanıt geldi.

Koronavirüs pandemisi patlak verdiği zaman iş yerlerini ve çalışanları korumak adına Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulaması hayata geçirilmişti. KÇÖ ile binlerce çalışan işlerine devam ederken işverenler de devletten destek almışlardı. Ancak KÇÖ kapsamında çalışan işçilerin prim gün sayıları eksik olarak ödeniyor. Eksik ödenen primler de çalışanın emekliliğine olumsuz yansıyordu. KÇÖ ile çalışan işçiler ödenmeyen primlerini kendileri ödemek istiyor. Peki bu mümkün mü? KÇÖ nedeniyle eksik primler sonradan ödenir mi? Kısa çalışma ödeneğini primleri dışarıdan ödenebilir mi? KÇÖ ile ödenmeyen primler dışarından çalışan tarafından ödenir mi? Bu soruya Bu soruya Hürriyet yazarı Noyan Doğan'dan yanıt geldi.

KÇÖ nedeniyle eksik primler sonradan ödenir mi?

Soru: Kısa çalışma ödeneği varken SGK prim ya çok eksik ya da hiç ödenmiyor. Bu emeklilik zamanını ileriye atmakta. Ben bunu ödeyebilmek istiyorum, bu mümkün mü? SGK'ya gidip, ödenmeyen günleri ödeyebilir miyim?

Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz. Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.

KÇÖ 30 Haziran'da son bulacak

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasının uzatılmasını öngören 3910 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22.04.2021 tarih ve 31463 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. 30 Haziran'dan sonra KÇÖ uygulaması son bulacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.