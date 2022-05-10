Kazakistan ile 10 milyar dolar ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ticaret hacmine ilişkin, 'İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları şöyle:

Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesindeki hareketleri takdire şayandır.

Kazak vatandaşlarının refahı için gerekli her şeyi yapmaya hazırız.

Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden kurduğumuz köprüyü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Görüşmelerde, iş birliğimizin ikili düzeyde daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.

10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye-Kazakistan ticaret hacmi yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aşmıştır. 5 milyar hedefini hızlıca geride bırakmış olduk. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Türk firmalarını Kazakistan'a yatırım yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve kütlesel etkilerini ele aldık. Savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz.

İki ülke arasında yine stratejik iş birliğiyle alakalı toplantımızı da Ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla da ilişkilerin zeminini çok daha kuvvetlendirecek adımlar attık. Bugünki görüşmenin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Tokayev'den açıklama

Erdoğan'ın ardından Tokayev de açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilge ve saygın bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir.

Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortaktır. (Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak.

AA, TRTHaber .