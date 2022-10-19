Kayseri Stadına enerji geldi!

Sürdürülebilir gelecek ve temiz enerji üretim vizyonu ile kurulu gücünü günden güne büyüten RHG Enertürk Enerji, Kayserispormaçlarının oynandığı stada isim sponsoru oldu.

Kayseri'nin sanayi devi Erciyes Anadolu Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki güçlü yatırımı RHG EnerTürk Enerji, Kayserispor stadyumuna isim sponsoru oldu.

Kayseri'nin eğitim, sağlık, kültür ve spor yaşamını her dönem farklı projelerle destekleyen holding, İstikbal Mobilya ve Hes Kablo markalarıyla da Kayserispor'un destekçisi olmuştu.

33 bin kişi kapasitesiyle Kayseri'de futbol severlerin buluşma noktası olan stadyuma 3 yıl isim sponsorluğu yapacak olan RHG EnerTürk Enerji, Türkiye çapında yenilenebilir enerji santralleri ile tanınıyor.

Hidroelektrik, Rüzgar ve Güneş enerjisi alanında toplam kurulu gücü 534 MW olan ve önümüzdeki dönemde bu gücü 849 MW'a çıkarmayı planlayan RHG Enertürk Enerji aynı zamanda Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletmeciliği lisansını ilk alan firmalar arasında yer alıyor.

RHG EnerTürk Enerji Stadında gerçekleştirilen imza törenine AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Murat Aksu ve çok sayıda davetli katıldı.