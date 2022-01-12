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Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme
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TIMETURK / EKONOMİ / Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme

Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme

Kayseri Şeker, 560 milyon lira tutarındaki pancar bedeli ödemelerini 2-11 Şubat'ta gerçekleştirecek.

1 Saat Önce
2022-01-12 17:39:17
Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, aralık ayı sonu itibarıyla kampanya dönemini tamamlayan Kayseri Şeker, pancar bedeli ödemelerinin takvimini de açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bir kampanya dönemini daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuraklık ve verim düşüklüğünün yaşandığı kampanya sürecinde Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarımızda toplam 2 milyon 800 bin ton pancar işlendi. Bunun karşılığında 415 bin 250 ton şeker elde edildi. Yıl içerisinde ayni ve nakdi olmak üzere 743 milyon lira çiftçilerimize ödendi. Kampanya döneminin tamamlamasıyla birlikte 2 Şubat'tan itibaren 560 milyon lira ödeme yapılarak, toplamda çiftçilerimize 1 milyar 303 milyon lira pancar bedeli ödenmiş olacak. Çiftçilerimiz güle güle harcasın. Daha nice kampanyalara sağlıkla, huzurla, bereketle kavuştursun."

Pancar bedelleri çiftçilere 2-11 Şubat'ta ödenecek. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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