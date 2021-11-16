Kayseri pancar ekicileri: Şekere yeni zam bekliyoruz

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ocak ayında şekere yeni bir zam beklediklerini söyledi. Akay, Ocak'taki zammın en az yüzde 12 olacağını öngördü.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Ocak ayında şekere yeniden zam yapmak durumunda kalacaklarını belirtirken, üretimdeki düşüşten sonra fiyatların yurtdışındaki şeker fiyatlarının da üzerine çıkacağını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan Akay, şekere gelen yüzde 25'lik zammı şöyle değerlendirdi:

Ekim ayının başında yüzde 25, Kasım ayında da yüzde 14 zam yaptık. Fakat bu zamlar bizim zararımızı karşılayan zamlar olmadı. Yüzde 52'yi bulmamız lazım ki başa baş noktasını yakalayabilelim. O yüzden biz tekrar zam yapmak zorundayız. Bunun da en geç Ocak ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.

“En az yüzde 12 zam”

Oran olarak da en az yüzde 12'lik bir zam bekliyorum. Ocak ayından sonra şeker üretimindeki düşüş ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de büyük bir şeker açığı meydana gelecek. Bunu da yurtdışından ithalatla karşılamak mümkün olamayacağı için Türkiye'deki şeker fiyatları yurtdışındaki şeker fiyatlarının üzerine tırmanmak durumunda kalacak. Ocak ayından sonra bunu biz de kontrol edemeyeceğiz, daha yüksek fiyatlara çıkacağı endişesini paylaşıyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.