DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Esnaf: Marketler nüfusa göre açılsın
Hızlı geçişin cezaları da hızla katlanıyor
Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti
Ölümlü kazanın sanığı 1 milyon lira kefaletle serbest
İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu
Anamur muzu tarlada 6, markette 15 TL
Suudi Arabistan’dan sadece 2 doz aşı olanlara izin
İsrail arşiv belgesi: ‘Bizi köpeklere atacaklar’
Kayseri kabak çekirdeği; ‘Türkiye'de bir numarayız’
Biden yönetiminden kripto para kararnamesi
Türkiye’nin yer altı barajları artırıyor; nasıl yapılıyor?
Lübnan'da yakıt krizi elektrik krizini tetikledi
İstanbullular araç temizliğine 3 bin 652 TL harcadı
Reisi: Afganistan'daki terör saldırıları ABD'nin işi
Kılıçdaroğlu İstanbul'daki atık toplayıcıları ziyaret etti

TIMETURK / EKONOMİ / Kayseri kabak çekirdeği; ‘Türkiye'de bir numarayız’

Kayseri kabak çekirdeği; ‘Türkiye'de bir numarayız’

Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kayseri'de, yüksek rekolte ve fiyatlar bu yıl üreticiye adeta çifte mutluluk yaşattı.

1 Saat Önce
2021-10-09 18:23:01
Kayseri kabak çekirdeği; ‘Türkiye'de bir numarayız’

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve tüflü toprak yapısı dolayısıyla aromatik bir lezzete sahip kabak çekirdeği, kalitesiyle piyasada aranır hale geldi.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, Türkiye'nin çerezlik çekirdek ihtiyacının yüzde 35'ini Kayseri'nin karşıladığını, kentteki üretimin yüzde 65'inin de Tomarza'da gerçekleştiğini söyledi.

thumbs_b_c_3c1f4edbbafe2d7a2835a39d246a85ec

Bu yıl ürün veriminden memnun olduklarını belirten Öztaş, şunları kaydetti:

"Geçen seneki hava şartlarından dolayı kaybettiğimiz ürün kalitesini bu yıl yakaladık. Bu sene 20-22 bin ton bandını aşmış durumdayız, hasat tamamen olmadığı halde. Bu da çiftçilerimizin biraz daha rahat nefes almasını sağladı. Bu sene yine fiyat olarak kilogramı 22 liradan başladı ama 26-27 liraya kadar çıkar. Tabii 30 lira bandını yakalar mıyız bunu da piyasanın talebi gösterecek.

Çekirdeğimiz birinci sınıf. Bölgemizde zaman zaman sulu tarımda çerçeveli ekime başlandı ama genelde biz bölgenin coğrafi yapısından dolayı kıraç ekiyoruz. Arazinin engebeli oluşu da sulamaya pek elverişli değil ama kumlu ve bimsli toprak yapısından dolayı çekirdek daha iyi besleniyor. Bunlar çekirdeğe aromatik lezzet veriyor. Çiftçinin bu yıl hem rekolte hem de fiyat olarak memnun olması gerekiyor. Geçen sene bölge olarak 12-13 bin ton rekolte, yüzde 65 ürün kaybımız vardı. Şu anda kalite ve ürün artışı olarak yüzde 90'lardayız."

"Türkiye'de bir numarayız"

2021_Ekim_trlmak

Kabak çekirdeğini doğal olarak kuruttuklarını anlatan Öztaş, ürünün tamamen kuruması gerektiğini yoksa raf ömrünün kısalacağını dile getirdi.

Öztaş, çekirdeği piyasaya tüccarlar aracılığıyla sunduklarını ifade ederek, "Kalite olarak, lezzet olarak, her yönüyle kabak çekirdeğinde Türkiye'de bir numarayız. Bizim çekirdeğimiz çok kaliteli olduğu için talep de çok. Türkiye'nin her bölgesine Tomarza kabak çekirdeği ulaşıyor. Bunu da tüccarlarımız yapıyor. Kabak çekirdeğimiz Orta Doğu'ya hatta Güney Amerika'ya kadar gidiyor. Markalaşma yolunda da ilerlemek istiyoruz." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş