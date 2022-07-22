Kaymakam alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alım ilanı | Kaymakam alım şartları nelerdir?

Kaymakam alımları ne zaman? İçişleri Bakanlığı yüz kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Haberin ardından kaymakam alım şartları ve kaymakam alım tarihi internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alım ilanı detayları...

İçişleri Bakanlığı yüz kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Haberin ardından kaymakam alım şartları ve kaymakam alım tarihi internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alım ilanı detayları...

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alım ilanı

Resmi Gazete'de yayımlanan 100 Kaymakam alımı ilanına göre adayların, sınava başvuruda bulunabilmesi için 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.

Kaymakamlık alımları ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Kaymakam alım sınavı hangi tarihte yapılacak?

Sınav, 18 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar mülakata katılmaya hak kazanacak.

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