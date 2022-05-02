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TIMETURK / EKONOMİ / Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir

Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir

Malatya'da, yılın ilk çeyreğinde tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla artış göstererek, 5 milyon 198 bin dolara ulaştı.

38 Dakika Önce
2022-05-02 13:51:28
Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin ülkeye döviz kazandıran ihracat ürünü olduğunu belirtti.

Kentte kuru kayısı ihracatına paralel olarak kayısı çekiği ihracatı da yapıldığını ve çekirdeğin yurt dışında kendi pazarını oluşturduğunu ifade eden Özcan, "Kayısı çekirdeği ihracatı hızlı devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 1220 ton çekirdek ihraç ederek 5 milyon 198 bin dolar ülke ekonomisine gelir getirdik. Kuru kayısıda olduğu gibi çekirdekte de geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan elde edilen gelir 2 kattan fazla arttı." dedi.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen yılın aynı döneminde 942 ton ihracata karşılık 2 milyon 426 bin dolar gelir elde edildiğini dile getiren Özcan, "Geçen yılın ilk çeyreğinde ton bazlı ihracat ortalamamız 2 bin 585 dolarken, bu yılın aynı döneminde ortalama ihracat rakamımız 4 bin 260 dolar. Bu çok önemli bir gelişme. Dolar bazında ihracatımız arttı. En fazla kayısı çekirdeği ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Çin. Geçen yılın tamamında Almanya'ya 2 bin 30 ton, İtalya'ya 1790 ton ve Çin'e ise 290 ton ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Özcan, dünyada küresel anlamda gıda sektöründe kriz yaşandığını anımsatarak, bunun Türkiye'ye de yansımaları olduğunu belirtti.

Mayıs ve haziran aylarında kayısı çekirdeği ihracatının geçen yılla aynı şekilde devam etmesini beklediklerini söyleyen Özcan, ihracat miktarı aynı bile olsa elde edilecek gelirde artış beklediklerini kaydetti.

Özcan, "13 Nisan'ı 14'üne bağlayan gece zirai don yaşandı ve bu kayısıda önemli miktarda hasara yol açtı. Rekoltede önemli bir düşüş meydana getirecek. Bunun da önümüzdeki günlerde çekirdek fiyatlarına ve ihracat rakamlarına yansımasını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

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