DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9528 ₺

EURO

18,4382 ₺

ALTIN

1.022,64 ₺

BİST

2.656,32 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Kavcıoğlu TOBB'a gidiyor: 500'e yakın iş insanıyla görüşecek

Kavcıoğlu TOBB'a gidiyor: 500'e yakın iş insanıyla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sektör meclisleri ve üyeleri bugün Ankara'da bir araya gelecek.

14 Dakika Önce
2022-08-02 08:55:44
Kavcıoğlu TOBB'a gidiyor: 500'e yakın iş insanıyla görüşecek

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; TOBB'dan yapılan açıklamada, TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nın, bugün saat 14.00'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 sektör meclisinin başkanları ve üyelerinin katılacağı belirtildi.

Toplantının açılış konuşmaları basına açık, sonraki bölüm ise kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Sanayi yatırımlarını özendirmek için izlenen düşük faiz politikasına rağmen sanayicilerden gelen krediye erişim güçlükleri eleştirilerine Kavcıoğlu geçen hafta cuma günü sert bir üslupla karşılık vermişti.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği toplantıya katılan Kavcıoğlu, sanayicilerin kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40 aştığı eleştirileri üzerine sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş