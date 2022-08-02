Kavcıoğlu TOBB'a gidiyor: 500'e yakın iş insanıyla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sektör meclisleri ve üyeleri bugün Ankara'da bir araya gelecek.