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TIMETURK / EKONOMİ / Kavcıoğlu, TİM heyetiyle görüştü

Kavcıoğlu, TİM heyetiyle görüştü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi.

2 Saat Önce
2022-04-12 21:26:36
Kavcıoğlu, TİM heyetiyle görüştü

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşme, Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur." denildi.

İhracatçıların döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğunun yüzde 40'a çıkarılması gündemde

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Bu arada, görüşmeye ilişkin TİM Başkanı İsmail Gülle de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kavcıoğlu'nun katılımıyla bu yılın ikinci istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Birlik başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, şirketlerin ihracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmasının gündemde olduğunu belirtti. AA .

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