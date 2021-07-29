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TIMETURK / EKONOMİ / Kavcıoğlu'ndan Enflasyon Raporu açıklaması

Kavcıoğlu'ndan Enflasyon Raporu açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “veriler ikinci çeyrekte büyümenin oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor” dedi

3 Saat Önce
2021-07-29 11:05:12
Kavcıoğlu'ndan Enflasyon Raporu açıklaması

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." dedi.

Kavcıoğlu, "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir." diye konuştu.

Şahap Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Enflasyon tahmini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncellendi

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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