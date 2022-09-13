Katar'dan kritik hamle! Avrasya Tüneli'ne ortak oldular

Avrasya Tüneli'ne Katarlılar ortak oldu. Katar Yatırım Fonu, Avrasya Tüneli'nin Koreli ortağından hisse satın aldı.

Katar Yatırım Fonu, Avrasya Tüneli'nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK'nın bir kısım hissesini alıp Avrasya Tüneli'ne ortak oldu.

Rekabet Kurulu, söz konusu işlemin izne tabi olmadığını açıkladı.

Son açıklanan devralma öncesinde Yapı Merkezi ve Güney Koreli SK firması, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin (ATAŞ) iki eşit ortağıydı. Katar Yatırım Fonu'nun ne oranda projeye ortak olduğu ise açıklanmadı.

İstanbul'da Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

GEÇİŞ REKORU KIRILDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde 455 bin 746 aracın geçiş yaptığını belirterek, "8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı" dedi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Avrasya Tüneli'nin, Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, ekonomiye katkı veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete alınan tünelin, Asya ve Avrupa arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini hatırlatarak, şu bilgiyi verdi:

"Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde toplam 455 bin 746 araç geçiş yaptı. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı."

91 MİLYONA YAKIN ARAÇ GEÇTİ

Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibarıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vermeye başladığına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı. 2016'dan bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin araç geçti. İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı, fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz." .