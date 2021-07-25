Kasko fiyatını belirleyen unsurlar

Kasko değeri hesaplama işlemi, piyasanın güncel durumuna ve her ay yeniden sunulan kasko değer listesine göre yapılmaktadır

Kasko, bir motorlu kara karşıtı sigortasıdır. Sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracın maruz kalacağı zararların, poliçede belirlenen teminatlar çerçevesinde karşılanmasını sağlamaktadır.Kasko, zorunlu bir sigorta çeşidi değildir. Kasko yaptırıp yaptırmamak tamamen araç sahibinin tercihine bağlıdır. Ama ülkemizde trafikte şahit olduğumuz pekçok risk göz önünde bulundurulduğunda kasko, maddi-manevi güvence sağlamak için son derece önemli bir yere sahiptir.

Neye göre fiyat belirleniyor?

Aracın kasko değeri kasko fiyatını etkileyen en önemli unsur. Aracın kasko değerini belirleyen unsurlardan en önemlileri; Marka, model, Üretim yılı,Motor hacmi, Sonradan ilave edilen aksesuar ya da cihazlar, Aracın kaza yapıp yapmamış olması.Ayrıca tüm bunlar, kasko fiyatı kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamalarında da dikkate alınmaktadır.

Değer hesaplama süreci

Kasko değeri hesaplama işlemi, piyasanın güncel durumuna ve her ay yeniden sunulan kasko değer listesine göre yapılmaktadır. Üstelik araç sahipleri kasko değer sorgulama işlemini kendileri de yapabilir. Türkiye Sigortalar Birliği'nin Kasko Değer Listesi hesaplama aracından bu işlem online olarak gerçekleştirebililiyor.

Kasko Değer Listesi baz alınarak hesaplanan kasko sigortası fiyatının üzerine araç sahibinin ihtiyaç duyduğu teminatlar eklenir ve poliçe son haline getirilir.

İndirim alabilme halleri

Kasko yaptırdıktan sonra belli koşulları sağlamanız halinde “hasarsızlık” indirimi alabilirsiniz. Kasko yaptırıp hasarsız geçirdiğiniz bir yılın sonunda, bir sonraki yıl yenileyeceğiniz kasko sigortası indirimi alabilirsiniz. Bu kasko indirim oranı, her sigorta şirketinde farklıdır. Ancak bir kaza sonucunda aracınızda hasar olması ve sigorta poliçenizle bu hasarı karşılamanız durumunda kasko hasarsızlık indiriminden faydalanmanız mümkün değil. Poliçenizi süresi dolduktan sonra başka bir sigorta şirketine taşısanız dahi hasarsızlık indiriminiz devam etmektedir.

Araç hasar kaydına kısa bakış

Öte yandan gerek kasko gerekse sigorta açısından aracınızın hasar kaydı ve boyutu da önem arz etmektedir.

Tramer'de en sık sorgusu yapılan konuların başında araç hasar kaydı geliyor. Bir motorlu taşıt bünyesinde kaza sonucu oluşan maddi zarar, sigorta poliçesi kapsamı doğrultusunda karşılanabiliyor. Kayıt altına alınmış hasarlar, aracın yalnızca piyasa değerini etkilemekle kalmayıp kasko poliçesi fiyatlarında da değişkenliğe sebep olabiliyor. Yani hasar oranı arttıkça, kasko poliçesi için talep edilen fiyat artıyor.

Onarım masrafları

İkinci el araçlar, sigorta şirketleri tarafından hasar oranlarına bakılarak farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Kaza sonucunda onarım masrafları aracın piyasa değerine yaklaşıyorsa ya da bu meblağı aşıyorsa, araç tam hasarlı kabul ediliyor. Sigortacılık sektöründe, bir aracın tam hasarlı sayılabilmesi poliçe şartlarına göre değişebiliyor. Mesela hasar oranı araç tipine ve piyasa koşullarına göre yüzde 45 ile yüzde 70 arasında değişim göstererek tam hasarlı kabul edilebiliyor. Bu tarz araçların, gerek yolcu ve sürücü güvenliği gerekse de ekonomik nedenlerle trafiğe tekrar çıkmaları uygun bulunmuyor.

Satın almayı planladığınız ikinci el aracın hasar kaydını Tramer üzerinden sorgulayarak bu gibi durumlarda oluşabilecek maddi kayıpların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz.Sorgu esnasında iletilen bilgiler, doğrudan aracın geçmiş dönemde kayıt altına alınmış raporları derlenerek oluşturuluyor. Uygulama bu yönüyle satıcının alıcıya, kasıtlı olsun ya da olmasın, hatalı bilgilendirme yapma olasılığını ortadan kaldırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.