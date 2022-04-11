Kasır Mimarlık, Villa Monza Projesi ile Yılın En İyi Villa Mimarisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Emre Alakuş aldı

Doğayı ve insanı odağına alarak hayata geçirdiği Villa Monza projesinde yakaladığı başarısıyla dikkatleri üzerine toplayan Kasır Mimarlık, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde, Yılın En İyi Villa Mimarisi ödülünü kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kasır Mimarlıkadına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Emre ALAKUŞ aldı. İlhan Emre ALAKUŞ yaptığı teşekkür konuşmasında “Kasır Mimarlık olarak fark yaratan ve hayata geçirdiğimiz projelerle yalnızca konut ihtiyacına yönelik değil, özlenen yaşama dair dokunuşlar için de çalışıyoruz. Geçirdiğimiz zorlu pandemi süreciyle ihtiyaçlarımızın önceliğinde ve yaşam tarzlarında da değişikler yaşadık, yaşam alanlarımızın aslında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardık.” dedi.

“Sıradanlıktan uzak, yalnızca metrajlarla değil, insanın doğasında bulunan ihtiyaçlarına yönelik üst düzey müstakil konut projemiz Villa Monza da arzulanan isteklerin tam karşılığını yansıttık. Çünkü biliyoruz ki yapı farklı, yuva farklı şeylerdir. Evin büyüklüğü metrekarelerle, yuvanın büyüklüğü içindeki kalplerle ölçülür. Biz de hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm projelere bu açıdan yaklaşıyoruz. “ diyerek konuşmasına devam eden ALAKUŞ, İncek'te bulunan site konseptlidoğa dostu Villa Monza projesinin teslime hazırlandığını, yeni projeler için de hazırlık sürecinde olduklarını belirtti. İlhan Emre ALAKUŞ ödülü ortağı Emin Eroğlu, ailesi ve Kasır Mimarlık ekibi adına aldığını belirterek teşekkürlerini iletti.

PANDEMİ SÜRECİNDE VİLLA PROJELERİNE OLAN İLGİ ARTTI

Özellikle üst segment ve müstakil konut projelerinde uzmanlaşan Kasır Mimarlık, nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasını önemseyen bir yaklaşımla imzasını attığı her projede kent ve insan yaşamına katma değer üretmektedir. Hayata geçirdiği projelerde yatırım değeri, işlev, estetik, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği ve kullanıcı konforu ön plana çıkmaktadır.

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