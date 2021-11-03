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TIMETURK / EKONOMİ / Kasım ayı kira zam oranı ne kadar? Kasım'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Kasım ayı kira zam oranı ne kadar? Kasım'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Kasım ayı kira zam oranı ne kadar? Kasım'da kiraya ne kadar zam yapılabilir? Beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. Ekim ayı neflasyon oranının açıklanması ile kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kira zam oranları da belirlenmiş oldu. İşte Kasım ayı kiraya maksimim yapılacak zam oranı...

1 Saat Önce
2021-11-03 10:02:02
Kasım ayı kira zam oranı ne kadar? Kasım'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

Kasım ayı kira zam oranı ne kadar? Kasım'da kiraya ne kadar zam yapılabilir? Beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı. Ekim ayı neflasyon oranının açıklanması ile kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren kira zam oranları da belirlenmiş oldu. İşte Kasım ayı kiraya maksimim yapılacak zam oranı...

Kasım ayı kira zam oranı ne kadar?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.

Kasım'da kiraya ne kadar zam yapılabilir?

TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiraya maksimum yüzde %17,09 oranında zam yapılabilecek. Yüzde %17,09 oranında 1000 TL'lik bir kira aşağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %17,09

Zam bedeli: 170,9 TL

Zamlı kira bedeli: 1.170,9 TL

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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