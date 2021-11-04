KARDEMİR'den kâr açıklaması

Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 2,14 milyar lira net kâr elde etti.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 2021 yılı 3. çeyrek mali sonuçlarında 2 milyar 136 milyon 493 bin 809 lira net kâra ulaştığı bildirildi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın geçen yılın 3. çeyreğine oranla yüzde 388 arttığı ve yaklaşık 3,15 milyar liraya ulaştığı kaydedilen açıklamada, satış gelirlerinin ise aynı döneme göre yüzde 94 artışla 10,05 milyar liranın üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada geçen yılın aynı dönemini 802,46 milyon lira net borç ile kapatan şirketin bu yılın ilk 9 ayında artıya geçerek 1,43 milyar lira net nakit rakamına ulaştığı da aktarıldı.

Dünya ekonomisi ve çelik piyasalarındaki dengesizliklere rağmen şirketin uyguladığı mali disiplin ve verimli üretim anlayışıyla çıkış performansını sürdürdüğünün kaydedildiği açıklamada son bir yıllık süreçte 2,23 milyar lira net nakit üreten şirketin yatırımlarına ara vermediği belirtildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.