KARDEMİR'den Afganistan'a ilk demiryolu rayı ihracatı başladı

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Afganistan'a ilk demiryolu rayı ihracatına başladığı bildirildi.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Afganistan'a ilk demiryolu rayı ihracatına başladığı bildirildi.



KARDEMİR'den yapılan açıklamada, fabrikanın Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu rayı üreticisi olduğu belirtildi.



TCDD'nin en büyük tedarikçisi olan şirketin demiryolu ulaşımına sahip belediyelerin demiryolu rayı tedarikini sağladığı aktarılan açıklamada, 'Yerli tedarikle yurt dışı demiryolları ağında da adından söz ettiren şirketimiz, Afganistan'a ilk demiryolu rayı ihracatını başlattı.' ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



'72 metreye kadar demiryolu rayı üretimi için yatırımı gerçekleştirilen ray ve profil haddehanemiz, aynı zamanda ülkemizin tek ağır profil üreticisi konumundadır. Yatırımın gerçekleştiği 2007 yılından bu zamana kadar 1 milyon 446 bin 787 ton ray üretimi gerçekleştiren haddehanemizin bu üretimi, 12 bin 669 kilometrelik demiryolu hattına tekabül etmektedir.



Yük ve yolcu taşımacılığında dünyanın en yaygın ve en az maliyetli sistemlerinden biri olan demiryollarına, rayın yanı sıra demiryolu tekerleği de üreten şirketimiz, ülkemizin ilk ve tek, bölgenin ise sayılı demiryolu tekerleği üretim tesisine de sahiptir. Raylı ulaşımlara ray, tekerlek ve bağlantı elemanları gibi kritik ürünler tedarik eden şirketimiz, ihracat ağının her geçen gün genişlemesiyle milli ekonomiye döviz girdisi sağlamaya devam edecektir.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.