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KARDEMİR, demir yolu tekerleği setini Eurasia Rail Fuarı’nda tanıttı
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KARDEMİR, demir yolu tekerleği setini Eurasia Rail Fuarı’nda tanıttı

KARDEMİR, katıldığı Eurasia Rail Fuarı’nda demir yolu tekerleği setini ilk kez sergiledi.

1 Saat Önce
2021-12-02 21:58:06
KARDEMİR, demir yolu tekerleği setini Eurasia Rail Fuarı’nda tanıttı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), katıldığı Eurasia Rail Fuarı'nda demir yolu tekerleği setini ilk kez sergiledi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, 25-27 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Eurasia Rail Fuarı'nda Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği ve ray üreticisi unvanıyla yer aldıkları belirtildi.

Fuarda KARDEMİR alanını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Sayın Mustafa Metin Yazar ile çok sayıda sanayicinin ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Türk demir yolu sektörünün öncü kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile yakın temasların kurulduğu fuar süresince, özellikle sertifikasyon sürecini tamamladığımız demir yolu tekerleği ihracatı konusunda birçok uluslararası firma ile görüşmeler sağlandı. Eurasia Rail Fuarı'nda şirketimiz, demir yolu tekerleği setini ilk kez sergileme fırsatı yakaladı. Raylı sistemler sektörünün hizmetine sunduğumuz demir yolu tekerleği seti ürünümüz, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.'

Açıklamada, 'Türkiye'nin demir yolu ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığı ortadan kaldırma kararlılığı ile çalışmalarını sürdüren şirketimiz, bir yandan da ülkemizin ihracatına bu alanda da katkı sağlamaya devam etmektedir. Üretim verimliliğinde ve kalitesinde sürdürülebilir bir ivme yakalayan fabrikamız, güçlü ve istikrarlı yönetim anlayışı ile ülkemizin gururu olmaya devam edecektir.' denildi. Türk Telekom Reklamı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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