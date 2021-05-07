KARDEMİR'de iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı yapıldı

KARDEMİR, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla 'yüksekten yaralı kurtarma' ve 'gazlı ortamdan personel kurtarma' tatbikatları gerçekleştirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla 'yüksekten yaralı kurtarma' ve 'gazlı ortamdan personel kurtarma' tatbikatları gerçekleştirildi.



Fabrika yerleşkesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Hava Ayrıştırma Tesisleri Müdürlüğü 4 numaralı kulesinde kaza geçiren ve hareketsiz kalan işçi kurtarıldı.



Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, gaz alarmı üzerine harekete geçen uzman ekipler, gazlı ortamda kalan işçileri bulundukları yerden çıkardı.



Tatbikatın ardından hafta dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok iş sağlığı ve güvenliği önerisi sunan ünite ve çalışanları ile son 1, 3 ve 5 yıldır iş kazası yaşanmayan başmühendislik ve müdürlüklere ödülleri verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.