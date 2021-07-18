Karavan fiyatlarında pandemi etkisi: Kiralamada hızlı yükseliş

Karavanların satış fiyatları kısa sürede 2 katının üzerine çıkarken, kiralama ücretlerinde de önemli artışlar var.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, tercih edilen karavan türüne göre, günlük kiralama ücretleri 300 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

Karavan tatili isteyenler, içerisine yatak, tuvalet, banyo, mutfak gibi yaşam modülleri eklenmiş, çekiş için herhangi bir araca ihtiyacı olmayan motokaravanları tercih edebiliyor. Daha fazla hareket isteyen vatandaşlar ise araçlarının arkasına takabilecekleri çekme karavanı kiralayabiliyor. Bu karavan türünde çekiş için yeterli güçte araç kiralaması da yapılabiliyor.

Tüm iklim ve arazi şartlarına uygun “off road karavan” ile doğayla buluşmak mümkün. Bazı karavanlardaki ehliyet şartı nedeniyle sadece şoförlü kiralama da yapılabiliyor.

Kurumsal firmaların yanı sıra internet üzerinden kendi karavanlarını kiraya verenlere ait araçlar da tercih edilebiliyor. Yoğun talep nedeniyle karavan tatili planlayanların günler öncesinden rezervasyon yaptırması gerekebiliyor.

“KONTROLSÜZ BİR BÜYÜME VAR”

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, son yıllarda karavanlara olan talepteki artışı AA muhabirine değerlendirdi.

Karavanla tatil alanında “kontrolsüz bir büyüme” yaşandığını, kiralamada denetim yapılamadığını, aracının içine bir yatak ve buzdolabı koyan herkesin “Karavan kiralıyorum” diye ortaya çıkabildiğini belirten Özdağ, “Birkaç yıl öncesine kadar kiralama yapan 3-5 şirket vardı. Pandemi nedeniyle bu sayıda büyük bir artış oldu. Kurumsal olarak kiralama yapanların yanı sıra kendi karavanlarını kiraya verenlerin sayısında da büyük bir artış var.” dedi.

“30 YILLIK KARAVANCIYIM, BEN BİLE BAŞKASINA ARACIMI VERMEM”

Karavan kiralamak isteyenlere kurumsal firmaları öneren Özdağ, karavanların sigortası ve garantisiyle kiralanmasının önemli olduğunu anlattı.

Özdağ, karavan kiralamanın resmi bir dili olduğuna dikkati çekerek, “Kendi karavanlarını kiralayan kişilerin tercih edilmesi her iki taraf için de riskli. Kiralayan kendi aracının kaskosuna güveniyor. Halbuki karavanların kiralamasında ayrı bir sigorta sistemi kullanılıyor. Şahsen 30 yıllık karavancıyım, ben bile başkasına aracımı vermem. Çünkü kiralama yapmaya uygun özel sigortalara sahip değilim.” diye konuştu.

Vatandaşlara kiralamayı yapan şirketin kurumsal olup olmadığına dikkat etmelerini tavsiye eden Özdağ, kurumsal firmalarla kişilerin kendi karavanlarını kiraya verdikleri model arasında fiyat olarak fark bulunmadığını sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.