Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alım ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Resmi Gazete'de de yayımladığı kılavuzla araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik bölümü için yapılacak alım için gereken şartlar nelerdir? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Resmi Gazete'de de yayımladığı kılavuzla araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik bölümü için yalım yapılacak. 14 Aralık günü başlayan başvurular 29 Aralık gününe kadar devam edecek. Ön değerlendirme 4 Ocak, giriş sınavı 7 Ocak, Nihai değerlendirme ise 12 Ocak günü yapılacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler. İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı genel şartları ve istenen belgeler için TIKLAYINIZ...

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