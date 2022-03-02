DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YKS son başvuru tarihi | YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son?
Zelenskiy'nin konuşması AB'yi harekete geçirdi
İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: 'Elimizdeki tüm varlıkları almak için tezgâh kurdular'
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti? Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı?
Rusya-Ukrayna 2. görüşme ne zaman yapılacak? İptal edilen müzakere görüşmeleri hangi güne ertelendi?
Bakan Muş açıkladı! Tüm zamanların en yüksek ihracatı
Bakan Koca'dan 'maske' sinyali
BES iptal etme 2022 | BES iptali SMS ile nasıl yapılır? Zorunlu BES nasıl iptal edilir?
Türkiye'de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak
İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalı özür diledi
'Global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz'
Konut güçlendirme talebi yüzde 50 arttı
Zelenskiy: Yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü
Mehtap Yılmaz'ın Bergen şarkısı klibini neden yasakladılar? Mehtap Yılmaz Bergen şarkısı olayı nedir?
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti

TIMETURK / EKONOMİ / Karaismailoğlu: Tokat Yeni Havalimanı şehrin kalkınmasını daha ileri noktaya taşıyacak

Karaismailoğlu: Tokat Yeni Havalimanı şehrin kalkınmasını daha ileri noktaya taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan Tokat Yeni Havalimanı'nın bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-02 11:34:32
Karaismailoğlu: Tokat Yeni Havalimanı şehrin kalkınmasını daha ileri noktaya taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havacılıkta son 20 yılda altın çağın yaşandığını kaydetti.

Türkiye'yi baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettiklerine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, eserler zincirine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, iktidara geldiklerinde 26 olan havalimanı sayısını, Tokat Yeni Havalimanı ile 57'ye yükselteceklerini vurguladı.

Tokat'ın, tarihi ve kültürel zenginliği ve ticari potansiyeliyle her geçen gün geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın, bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan havalimanının 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına ve 2 milyonluk yıllık yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, teknik blok ve kulenin 2 bin 300 metrekare, pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğunu, apronun, 5'i yolcu, 2'si kargo 7 uçak park kapasitesi bulunduğunu bildirdi.

Yeni iş sahalarının açılmasına öncülük edecek

Havalimanlarının, bulundukları bölgelerde istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın da şehrin ve bölgenin istihdam olanaklarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Havalimanının yalnızca iş alanları geliştirmek, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyecek. Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan bu yatırım, Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayacak. Bu sayede kent ekonomisinin verimliliği artacak. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecek." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş