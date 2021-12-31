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TIMETURK / EKONOMİ / KARADENİZBİRLİK ayçiçek yağı fiyatında indirime gitti

KARADENİZBİRLİK ayçiçek yağı fiyatında indirime gitti

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime giderek, ekim ve kasım fiyatlarına döndüklerini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-31 11:48:34
KARADENİZBİRLİK ayçiçek yağı fiyatında indirime gitti

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime giderek, ekim ve kasım fiyatlarına döndüklerini söyledi.

Erarslan, AA muhabirine, dövizde yaşanan düşüş sonrası ayçiçek yağı fiyatını makul seviyelere düşürdüklerini kaydetti.

Yapılan denetimlerle fiyatların daha da düşeceğine inandığını belirten Erarslan, "Bu fiyatla artık piyasada da fiyatların düşüyor olması gerekir. Bizim elimizden çıktıktan sonraki aşamaların da denetlenmesi gerekiyor. Tüketicilerimize tavsiyemiz, piyasadaki alacakları yağ için değişik yerlerden fiyat araştırmaları ve daha uygun olan yeri tercih etmeleri. Piyasadaki spekülatif hareketleri de denetlemelerle durdurmak mümkün olur." diye konuştu.

Fiyatlarda yaşanan artışın taklit ve tağşiş ayçiçek yağlarının da artmasına neden olabileceğine işaret eden Erarslan, "Fiyatların dalgalı olduğu ve fahiş artmaya başladığı zamanlarda bu çeşit firmalar devreye girip merdiven altı üretime devam etmekteler. Vatandaşın ekonomik sıkıntısını suistimal ederek tağşiş ve taklit edilmiş yağları piyasaya sürmeleri de çok olağan gözüküyor. Tüketicimizin yağ alırken bildikleri ve daha önce kullandıkları markaları tercih etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

"Kasım ayındaki, ekim ayındaki fiyatlara geri döndük"

Erarslan, daha önceki fiyatlara bakıldığında düşüşün yaklaşık yüzde 20 oranında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kasım ayındaki, ekim ayındaki fiyatlara geri döndük diyebiliriz. Dolayısıyla bunun piyasadaki yansımasının da görülmüş olması lazım. Eğer hala eski fiyatlarda ısrar ediliyorsa bunun, piyasada biraz da sıkıntılı durumdan faydalanıp kendilerine menfaat elde etmek isteyen insanların aşırı kar iştahlarından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için tüketicimizin daha ziyade fiyatları araştırarak daha makul ve uygun olan yerleri tercih etmeleri kendi menfaatlerine olacağı gibi diğer fahiş satan yerleri de bir anlamda cezalandırmak olacaktır."

KARADENİZBİRLİK olarak ayçiçeği ürününü mübayaa edip üretici için yağ satarken tüketici için de regüle edici bir görev üstlendiklerini vurgulayan Erarslan, "Dolayısıyla devamlı bizim fiyatlarımız baz alınmaktadır. En son gelinen döviz seviyesinde önemli oranda fiyatı makul seviyeye çektik. Bunun vatandaşımız tarafından bilinmesi ve piyasadaki fiyatların buna göre takip edilmesi gerekir." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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