Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye'deki projelere destek

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Hasan Demirhan, Bankanın temmuz sonu itibarıyla ulaştığı 2 milyar 250 milyon avroluk mevcut finansman portföyünün yaklaşık yüzde 22'sini Türkiye'deki projelere ayırdığını bildirdi.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Hasan Demirhan, Türkiye'nin, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının en büyük üç hissedarından biri olduğunu söyledi.

Bankanın üye ülkelerdeki ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflediğini ifade eden Demirhan, bu kapsamda çevreye duyarlı ve ülkeler arası iş birliğini artıracak projelere öncelik verildiğini aktardı.

Demirhan, banka yönetiminin yerel para birimiyle finansman sağlama politikasına olumlu baktığına işaret ederek, "Hali hazırda Gürcistan, Azerbaycan ve Romanya gibi ülkelere yerel para birimiyle finansman veriliyor. Türkiye'den de talep gelmesi durumunda buna sıcak bakılır." ifadelerini kullandı.

Bankanın mevcut finansman portföyünün önemli bölümünün Türkiye'ye ayrıldığını belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Bankanın temmuz sonu itibarıyla ulaştığı 2 milyar 250 milyon avroluk mevcut portföyünün yaklaşık yüzde 22'si (500 milyon avro) Türkiye'deki projelere sağlandı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türk Eximbank'a 50'şer milyon avro verildi. TSKB'ye sağlanan finansman, özellikle KOBİ ve kadın girişimcilere sağlanması şartıyla verildi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık mevcut finansmanın 316 milyon avrosu ise kamu-özel işbirliği projeleri, hastane, havalimanı, metro ve enerji verimliliği projelerine sağlandı. Yaklaşık 90 milyon avrosu ise ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projelerine gitti."

Uluslararası bir finans kuruluşu olarak Haziran 1999'da faaliyete başlayan ve merkezi Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Banka, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından kuruldu.

Banka, ticaret ve proje finansmanı kredileri, garantiler ve üye ülkelerdeki özel teşebbüsler ve kamu kuruluşlarına öz sermaye katılımı yoluyla Karadeniz bölgesindeki ekonomik kalkınma ve bölgesel iş birliğini destekliyor.

Ocak-temmuz döneminde 19 yeni projeye finansman sağlayan Banka, uzun vadede portföyünü yıllık yüzde 5 ila 7 arasında büyütmeyi ve 2030 itibarıyla portföyünü 4 milyar avroya yükseltmeyi amaçlıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.