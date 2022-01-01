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Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı | KTÜ doçent, öğretim üyesi alım başvurusu nereye yapılacak?
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı | KTÜ doçent, öğretim üyesi alım başvurusu nereye yapılacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı yayımladı. Orman Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri ve Tıp fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Trabzon Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Tıp ve Orman fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi farklı fakültelerin farklı alanlarından kontenjan açan üniversite 1 Ocak itibari ile başvuruları kabul etmeye başladı. Peki ama hangi kontenjanlar açıldı ve hangi meslek grubundan kaç akademizyen alınacak? Öğretim üyesi, doçent, uzman doktor ve doktor öğretim üyesi alım iş ilanları...

41 Dakika Önce
2022-01-01 19:36:47
Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı | KTÜ doçent, öğretim üyesi alım başvurusu nereye yapılacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı yayımladı. Orman Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri ve Tıp fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Trabzon Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Tıp ve Orman fakültesi ve Mühendislik Fakültesi gibi farklı fakültelerin farklı alanlarından kontenjan açan üniversite 1 Ocak itibari ile başvuruları kabul etmeye başladı. Peki ama hangi kontenjanlar açıldı ve hangi meslek grubundan kaç akademizyen alınacak? Öğretim üyesi, doçent, uzman doktor ve doktor öğretim üyesi alım iş ilanları...

Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 25 akademisyen alınacağına dair bir kılavu yayımladı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesine 1 profesör, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3, Of Teknoloji Fakültesinde 2, Trabzon Meslek Yüksekokulunda, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Edebiyat, Tıp ve Orman fakültelerinde 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Trabzon ve Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokullarına 1'er öğretim görevlisi, Mühendislik Fakültesine 4, Rektörlük bünyesinde görev yapmak üzere 2, Fen ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine de 1'er araştırma görevlisi alınacak.

KTÜ doçent, öğretim üyesi alım başvurusu nereye yapılacak?

Kılavuzda belirtilen bilgilere göre kadrolara başvurular, 12 Ocak Çarşamba gününe kadar alınacak. İnternet üzerinden "online.ktu.edu.tr" internet adresinden başvurular kabul edilecek.

İletişim için

Tel: +90 462 377 3000

Faks : +90 462 325 32 05 - 325 31 85

E-Mail: [email protected]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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