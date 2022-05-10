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TIMETURK / EKONOMİ / Karadeniz gazında yeni gelişme

Karadeniz gazında yeni gelişme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 'Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek.' dedi.

8 Saat Önce
2022-05-10 21:32:01
Karadeniz gazında yeni gelişme

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, TPAO'nun 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü.

Bilgin, komisyonda yaptığı sunumda, şirketin 4 ülkede 9 projede yer aldığını söyledi.

Geçen yıl 34 yeni keşifle 70,7 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin kaynaklara eklendiğini belirten Bilgin, üretilenden daha fazla yeni rezervin, keşiflerle yerine konduğunu belirtti.

Bilgin, geçen yıl karada toplam 112 kuyu sondajı yapıldığını ve bu yıl için 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 sondaj planlandığını kaydetti.

4. gemi yolda

Türkiye'nin üç sondaj gemisi olduğunu ve dördüncü geminin yolda olduğunu vurgulayan Bilgin, "İki sismik gemimiz de envanterde bulunuyor. Dördüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz için planlandı." diye konuştu.

Bilgin, söz konusu geminin Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacağını belirterek "Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazır olacak." ifadesini kullandı.

Derin denizlerde bir sondajın maliyetinin yabancı ortaklarla 246 milyon dolara, TPAO'nun imkanlarıyla ise 33 milyon dolara mal olduğunu kaydeden Bilgin, "Bu da derin denizlerde rekabet edilebilir, sürdürülebilir gücümüzün göstergesi." dedi.

Bilgin, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirerek "Karadeniz'de ilk üretim 2023'te olacak. Başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretilecek." bilgisini paylaştı.

Ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nın güncel durumunu gösteren bir video da komisyon üyelerine izletildi.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından TPAO'nun 2019-2020 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi. AA .

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