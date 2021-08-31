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TIMETURK / EKONOMİ / Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda yeni gelişme

Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda yeni gelişme

Türkali-2 tespit kuyusundaki 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin tamamlandığı, buna göre test edilen seviyede günde 0,63 milyon metreküp doğal gaz akışının sağlandığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-08-31 19:09:39
Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda yeni gelişme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günde 0,63 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Türkali-2 kuyusundaki ilk rezervuar seviyesinde günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı gözlenmişti.

Faaliyet sürecinde kuyuda bir seviyede daha test yapılacak. Bu üçüncü rezervuar seviyesindeki test ise eylül ayı içinde tamamlanacak.

Batı Karadeniz'de "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda 2. kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar yapılan sondajda, doğal gaz barındıran rezervuar seviyesinde 39 metre perforasyon yapıldı.

Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020'de katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

Karadeniz'de ultra derin denizde gerçekleştirilen arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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