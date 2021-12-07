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Karadeniz'de ilk! Kanuni, derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladı

Kanuni sondaj gemisinin, Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-12-07 23:17:13
Karadeniz'de ilk! Kanuni, derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 150 gün 24 saat aktif olarak çalışma yürüttüğü, Karadeniz'in derinliklerinde yaptığı ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Paylaşılan info grafikte yer alan bilgilere göre, Kanuni, ilk derin deniz kuyu testlerini Türkali-2 kuyusunda gerçekleştirdi.

Gemi, 2154 metre su derinliği ve 3950 metreye varan son derinlikte kuyu testlerini yaptı.

Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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